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"У нього велике серце": Ф’юрі назвав кращого боксера-суперваговика

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Тайсон Ф’юрі Новина оновлена 19 жовтня 2021, 12:05
Тайсон Ф’юрі

Тайсон Ф’юрі високо оцінює Джо Джойса.

Британський промотуер Френк Уоррен, підопічним якого є чинний чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі, який нещодавно в "поєдинку століття" побив американця Деонтея Вайлдера, розповів, кого "Циганський король" вважає кращим в хевівейті.

Про це функціонер заявив в коментарі для boxingscene.

Уоррен розповів, що в ході бесіди з ним Ф’юрі назвав найнебезпечнішого суперваговика світу — Джо Джойса, який також користується послугами Френка. Тайсон відзначив тоді, що Джойс — кращий в дивізіоні окрім нього. Промоутер також розповів про переваги "Джаггернаута" (прізвисько Джо).

"В його грудях б’ється велике серце. Він сильний, постійно йде вперед. Він міцний і непоступливий хлопець. Він може битися і важко вдарити", — зазначив Френк.

Відзначимо, Джо Джойс є претендентом на чемпіонський пояс WBO, яким володіє українець Олександр Усик, що недавно переміг Ентоні Джошуа в чемпіонському поєдинку. Однак організувати бій Усик — Джойс найближчим часом не вийде, адже Олександр зобов’язаний провести реванш з AJ. До слова, на сутичку з українцем розраховує і Тайсон Ф’юрі, який вже оголосив полювання за поясами українця.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Джо Джойс
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