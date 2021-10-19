"Реал" довел счет до неприличного в игре с "Шахтером" (видео)

Автор
Михаил Корнилов
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"Реал" празднует гол Новость обновлена 19 октября 2021, 23:39
"Реал" празднует гол

"Реал" забил "Шахтеру" 4 безответных мяча.

Нападающий "Реала" Родриго после шикарного дубля в исполнении Винисиуса Жуниора забил "Шахтеру" четвертый гол в рамках матча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

Видео гола Родриго:

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Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Реал #Лига Чемпионов
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