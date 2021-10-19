"Реал" довел счет до неприличного в игре с "Шахтером" (видео)
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"Реал" забил "Шахтеру" 4 безответных мяча.
Нападающий "Реала" Родриго после шикарного дубля в исполнении Винисиуса Жуниора забил "Шахтеру" четвертый гол в рамках матча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.
Видео гола Родриго:
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