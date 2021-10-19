"Реал" довів рахунок до непристойного в грі з "Шахтарем" (відео)

"Реал" забив "Шахтарю" 4 м’ячі.

Нападник "Реала" Родріго після шикарного дубля у виконанні Вінісіуса Жуніора забив "Шахтарю" четвертий гол в рамках матчу 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22.

На 65-й хвилині зустрічі Родріго вдало замкнув простріл з лівого флангу у виконанні все того ж Вінісіуса. 20-річний бразилець в один дотик переправив м’яч у ворота після пасу свого співвітчизника.

Відео голу Родріго:

Відзначимо, "Реал" не зменшував обертів і забив 5-й гол зусиллями француза Каріма Бензема. Подивитися повний відеоогляд цієї зустрічі можна у нас на сайті. До слова, положення "Шахтаря" після домашньої поразки стало невтішним. "Гірникам" слід набирати очки і починати треба це робити в наступному поєдинку з "Реалом" (матч відбудеться в Мадриді 3 листопада).

"Телеграф" нагадує, що "Шахтар" U-19 здобув домашню перемогу над Реалом U-19 (3:2) в Юнацькій лізі УЄФА.

Відзначимо, перед грою з "Реалом" донеччани розім’ялися на "Зорі" (6:1). До слова, в чемпіонаті України "Гірники" йдуть другими, відстаючи від лідируючого "Динамо" на три очки.