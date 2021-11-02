Украинский спортсмен рассказал о манипуляциях с допинг-пробами в стране

Легкоатлет подтвердил обвинения со стороны WADA.

Украинский ходок Игорь Главан прокомментировал обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).

Об этом спортсмен рассказал в интервью изданию "Настоящее время".

В частности, WADA обвиняет украинскую организацию в том, что спортсмены заранее знали о прохождении тестирования, что является грубейшим нарушением правил. Легкоатлет подтвердил, что в Украине проводили такие манипуляции, признав существование раскрытой "Операцией Геркулес" схемы. Главан отметил, что с 2017 года старший тренер сборной Украины по спортивной ходьбе Денис Тобиас заранее предупреждал легкоатлетов о тестировании национального допинг-контроля. При этом тестирование от WADA проходило без предварительно уведомления.

"Я могу сказать, что это правда. Началось это с 2017 года у нас, я это знаю по своему виду – спортивной ходьбе. Я могу сказать, что с 2017 года, когда к нам пришел старшим тренером Денис Тобиас (до сих пор работает в сборной Украины). Он неоднократно звонил, предупреждал, что будет допинг-контроль, куда надо приехать. Даже когда мы были на заграничных сборах, он собирал спортсменов, тренеров и предупреждал, что по приезду домой надо будет сдать допинг-контроль, кому надо сдать, куда надо приехать – вот так это было. При этом если WADA брала анализы, то никогда никого никто не предупреждал, они приезжали как надо. Они просто звонят тебе утром и говорят: "Вот допинг-контроль". А что касается национального допинг-контроля – то такое происходило", — рассказал Главан.

На вопрос, почему он не сообщил о таком нарушении, хотя знал что это неправильно, спортсмен отметил, что он просто не знал куда сообщить о таком.

"Больше всего было неприятно, когда прямо на сборах вот такое происходило: предупреждения о сдаче допинг-контроля. И кому мы могли сказать, что они же нарушают эти все права?" — заявил легкоатлет.

Главан в первую очередь в возникшей ситуации винит старых министров, замминистров, президентов федераций, а также главных старших тренеров сборных. Кроме того, Игорь отметил, что другие атлеты бояться откровенно рассказывать правду, ведь могут лишиться места в сборной.

Игорь Главан — известный украинский ходок, бронзовый призер чемпионата мира по спортивной ходьбе 2016 года (50 км). Летом 2017 году он был дисквалифицирован на три года за нарушение допинг-правил. Из-за этого спортсмен пропустил Олимпиаду в Токио.

Отметим, руководство НАДЦУ было уволено, однако член совета учредителей WADA, бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов считает, что этих мер окажется недостаточно, чтобы вернуть доверие к отечественному спорту. Также на скандал уже отреагировал президент WADA Витольд Банька.