Український спортсмен розповів про маніпуляції з допінг-пробами у країні

Легкоатлет підтвердив звинувачення WADA.

Український ходок Ігор Главан прокоментував звинувачення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) в адрес Національного антидопінгового центру України (НАДЦУ).

Про це спортсмен розповів в інтерв’ю виданню "Настоящее время".

Зокрема, WADA звинувачує українську організацію в тому, що спортсмени наперед знали про проходження тестування, що є грубим порушенням правил. Легкоатлет підтвердив, що в Україні проводили такі маніпуляції, визнавши існування розкритої "Операцією Геркулес" схеми. Главан зазначив, що з 2017 року старший тренер збірної України зі спортивної ходьби Денис Тобіас наперед попереджав легкоатлетів про тестування національного допінг-контролю.

"Я можу сказати, що це правда. Почалося це з 2017 року у нас. Я можу сказати, що з 2017 року, коли до нас прийшов старшим тренером Денис Тобіас (досі працює в збірній України), він неодноразово дзвонив, попереджав, що буде допінг-контроль, куди треба приїхати, навіть коли ми були на закордонних зборах, він збирав спортсменів, тренерів і попереджав, що після приїзду додому треба буде здати допінг-контроль, кому треба здати., куди треба приїхати – ось так це було, — розповів Главан.

На запитання, чому він не повідомив про таке порушення, хоча знав, що це неправильно, спортсмен зазначив, що він просто не знав куди звернутися.

"Найбільше було неприємно, коли прямо на зборах ось таке відбувалося: попередження про здачу допінг-контролю. І кому ми могли сказати, що вони ж порушують ці всі права?" — заявив легкоатлет.

Главан насамперед у ситуації звинувачує старих міністрів, заступників міністрів, президентів федерацій і навіть головних старших тренерів збірних. Крім того, Ігор зазначив, що інші атлети бояться відверто розповідати правду, адже можуть втратити місце у збірній.

Ігор Главан – відомий український ходок, бронзовий призер чемпіонату світу зі спортивної ходьби 2016 року (50 км). Влітку 2017 він був дискваліфікований на три роки за порушення допінг-правил. Через це спортсмен пропустив Олімпіаду в Токіо.

Зазначимо, керівництво НАДЦУ було звільнено, однак член ради засновників WADA, колишній міністр молоді та спорту України Ігор Жданов вважає, що цих заходів виявиться недостатньо, щоб повернути довіру до вітчизняного спорту. Також на скандал уже відреагував президент WADA Вітольд Банька.