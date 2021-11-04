Укр

Определились первые четыре участника плей-офф Лиги чемпионов

Автор
Владимир Лавский
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Автор
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"Аякс" уже в числе счастливчиков Новость обновлена 04 ноября 2021, 10:21
"Аякс" уже в числе счастливчиков

Один из них — соперник украинского клуба.

По итогам 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов определились первые четыре команды, которые пробились в стадию плей-офф турнира.

Ими стали "Аякс", "Бавария", "Ювентус" и "Ливерпуль". При любых результатах оставшихся двух встреч эти команды не смогут опуститься ниже второго места, которое гарантирует право на евровесну в Лиге чемпионов. Матчи плей-офф турнира пройдут в феврале следующего года.

Именно с "Баварией" "Динамо" проведет следующий домашний матч на НСК "Олимпийский" 23 ноября. Начало встречи — в 19.45 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является "Челси", который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее "Манчестер Сити".

Ранее "Телеграф" детально расписал все расклады, которые выгодны донецкому "Шахтеру" и киевскому "Динамо", чтобы продолжить борьбу в еврокубках весной.

В таблице коэффициентов УЕФА, по которой определяется количество команд от страны для выступления в еврокубках, Украина продолжает находиться на 11-м месте, минимально отставая от России.

Теги:
#ФК Бавария #Лига Чемпионов #ФК Аякс #ФК Ювентус #ФК Ливерпуль
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