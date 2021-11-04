Визначились перші чотири учасники плей-оф Ліги чемпіонів

Один із них — суперник українського клубу.

За підсумками 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів визначились перші чотири команди, які пробилися до стадії плей-оф турніру.

Ними стали "Аякс", "Баварія", "Ювентус" та "Ліверпуль". За будь-яких результатів двох зустрічей ці команди не зможуть опуститися нижче другого місця, яке гарантує право на євровесну в Лізі чемпіонів. Матчі плей-оф турніру пройдуть у лютому наступного року.

Саме з "Баварією" "Динамо" проведе наступний домашній матч на НСК "Олімпійський" 23 листопада. Початок зустрічі – о 19.45 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є "Челсі", який у фіналі торішнього розіграшу виявився сильнішим за "Манчестер Сіті".

Раніше "Телеграф" детально розписав усі розклади, які вигідні донецькому "Шахтарю" та київському "Динамо", щоб продовжити боротьбу в єврокубках навесні.

У таблиці коефіцієнтів УЄФА, за якою визначається кількість команд від країни для виступу в єврокубках, Україна продовжує перебувати на 11 місці, мінімально відстаючи від Росії.