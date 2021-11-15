Укр

Радость украинского комментатора добралась до Госдумы РФ (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Хорватия - Россия Новость обновлена 15 ноября 2021, 17:47
Хорватия - Россия

В РФ оскорбились из-за украинского комментатора. 

Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал эмоции украинского комментатора, который искренне обрадовался голу в ворота сборной России в матче против Хорватии (1:0) в отборе на чемпионат мира-2022.

Свое негодование российский чиновник выразил в комментарии для sport24.

Свищев назвал поведение комментатора злорадством и допустил, что данное поведение диктора было вызвано тем, что его выгнали из дома. Российский депутат заявил, что ни одно РосСМИ так себя не ведет по отношению к Украине, и назвал украинского комментатора "уродом".

"Такое злорадство со стороны этого комментатора может быть вызвано тем, что его жена из дома выгнала, например. К сожалению, я не слышал ни одного комментатора в России, который радовался неудачам и ошибкам украинских спортсменов. Более того, наши комментаторы, СМИ и болельщики переживают за Украину. Здесь же ровно наоборот. Ну, в семье не без урода", — заявил Свищев.

Реакция комментатора на автогол Федора Кудряшова в матче Хорватия — Россия:

Посмотреть полный видеообзор матча Хорватия — Россия можно у нас на сайте. Добавим, что главный тренер сборной России Валерий Карпин после поражения отметил, что его игроки боятся мяча, а известный российский экс-футболист Евгений Ловчев со скандалом покинул студию Матч ТВ, разочаровавшись игрой своей команды.

Теги:
#Футбол #Сборная России #Сборная Хорватии
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