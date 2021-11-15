Радість українського коментатора дісталася Держдуми РФ (відео)

У РФ образилися через українського коментатора.

Голова комітету Держдуми РФ з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев прокоментував емоції українського коментатора, який щиро зрадів голу у ворота збірної Росії у матчі проти Хорватії (1:0) у відборі на чемпіонат світу-2022.

Своє обурення російський чиновник висловив у коментарі для sport24.

Свищев назвав поведінку коментатора зловтіхою і припустив, що ця поведінка диктора була викликана тим, що його вигнали з дому. Російський депутат заявив, що жодне РосЗМІ так не поводиться стосовно України, і назвав українського коментатора "виродком".

"Така зловтіха з боку цього коментатора може бути викликана тим, що його дружина з дому вигнала, наприклад. На жаль, я не чув жодного коментатора в Росії, який радів невдачам та помилкам українських спортсменів. До того ж наші коментатори, ЗМІ та вболівальники переживають за Україну. Тут же навпаки. Ну, в сім’ї не без виродка", — заявив Свищев.

Реакція коментатора на автогол Федіра Кудряшова у матчі Хорватія — Росія:

Переглянути повний відеоогляд матчу Хорватія — Росія можна у нас на сайті. Додамо, що головний тренер збірної Росії Валерій Карпін після поразки зазначив, що його гравці бояться м’яча, а відомий російський ексфутболіст Євген Ловчев зі скандалом залишив студію Матч ТБ, розчарувавшись грою своєї команди.