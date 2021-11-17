Тренер боснийцев заявил о несправедливом результате матча против Украины

Петев считает, что его команда заслуживала большего.

Главный тренер сборной Боснии и Герцоговины Ивайло Петев прокомментировал ход матча отбора на ЧМ-2022, в котором его команда дома уступила Украине со счетом 0:2.

"Босния сегодня выдала хороший матч. По моему мнению, результат справедливым назвать точно нельзя. Мы не должны были уступать сопернику, тем более, со счетом 0:2. Мои ребята имели хорошие шансы забить, но, к сожалению, их не реализовали. Конечно, мы ошибались, но были же и хорошие отрезки", — заявил болгарский специалист на пресс-конференции.

По итогам отборочного турнира сборная Боснии и Герцоговины заняла четвертое место в группе и прекратила борьбу за попадание на чемпионат мира в Катаре. Украинцы же стали вторыми, и продолжат соревнования в плей-офф квалификации.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.