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Тренер боснійців заявив про несправедливий результат матчу проти України

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Івайло Петєв Новина оновлена 17 листопада 2021, 09:49
Івайло Петєв

Петєв вважає, що його команда заслуговувала на більше.

Головний тренер збірної Боснії та Герцоговини Івайло Петєв прокоментував перебіг матчу відбору на ЧС-2022, у якому його команда вдома поступилася Україні з рахунком 0:2.

"Боснія сьогодні видала хороший матч. На мою думку, результат справедливим назвати точно не можна. Ми не повинні були поступатися супернику, тим більше з рахунком 0:2. Мої хлопці мали хороші шанси забити, але, на жаль, їх не реалізували. Звичайно., ми помилялися, але ж були й хороші відрізки", — заявив болгарський фахівець на прес-конференції.

За підсумками відбіркового турніру збірна Боснії та Герцоговини посіла четверте місце у групі та припинила боротьбу за влучення на чемпіонат світу в Катарі. Українці ж стали другим, і продовжать змагання у плей-оф кваліфікації.

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє у національній команді.

Теги:
#Збірна України #Івайло Петевіо #Відбір на ЧС-2022
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