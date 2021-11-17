Тренер боснійців заявив про несправедливий результат матчу проти України

Петєв вважає, що його команда заслуговувала на більше.

Головний тренер збірної Боснії та Герцоговини Івайло Петєв прокоментував перебіг матчу відбору на ЧС-2022, у якому його команда вдома поступилася Україні з рахунком 0:2.

"Боснія сьогодні видала хороший матч. На мою думку, результат справедливим назвати точно не можна. Ми не повинні були поступатися супернику, тим більше з рахунком 0:2. Мої хлопці мали хороші шанси забити, але, на жаль, їх не реалізували. Звичайно., ми помилялися, але ж були й хороші відрізки", — заявив болгарський фахівець на прес-конференції.

За підсумками відбіркового турніру збірна Боснії та Герцоговини посіла четверте місце у групі та припинила боротьбу за влучення на чемпіонат світу в Катарі. Українці ж стали другим, і продовжать змагання у плей-оф кваліфікації.

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє у національній команді.