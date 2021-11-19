Укр

Источник назвал два самых вероятных варианта для усиления "Дженоа" Шевченко

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Речь идет об игроках, которые давно играют в Италии Новость обновлена 19 ноября 2021, 11:53
Речь идет об игроках, которые давно играют в Италии

Украинцев в списке пока нет.

"Дженоа", который возглавляет украинский специалист Андрей Шевченко, в зимнее трансферное окно намерен усилить состав.

Как сообщает журналист Юрий Шевченко в своем телеграм-канале "Гранде Шева", главными претендентами на усиление являются два полузащитника с опытом выступления в Серии А. Речь идет о футболисте "Фиорентины" Альфред Данкан и полузащитнике "Наполи" Станиславе Лоботке.

Оба игрока на данный момент не имеют большого опыта выступления в своих клубах и не против изменить обстановку.

Свой первый официальный матч "Дженоа" проведет в воскресенье против "Ромы", которую возглавляет Жозе Моуриньо. Начало встречи — в 21.45.

Как ранее сообщал "Телеграф", российского футболиста с криминальным прошлым предлагали в "Дженоа", но тренерский штаб ответил отказом. 14 ноября Шевченко уже провел первый матч в новой команде, сыграв против своих же дублеров. По мнению известного украинского тренера Йожефа Сабо, сейчас есть три украинца, которых Шевченко хочет видеть в составе своей команды.

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А
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