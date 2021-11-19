Джерело назвало два найімовірніші варіанти для посилення "Дженоа" Шевченка

Українців у списку наразі немає.

"Дженоа", який очолює український фахівець Андрій Шевченко, у зимове трансферне вікно має намір посилити склад.

Як повідомляє журналіст Юрій Шевченко у своєму телеграм-каналі "Гранде Шева ", головними претендентами на посилення є два півзахисники з досвідом виступу в Серії А. Йдеться про футболіста "Фіорентини" Альфред Данкан і півзахисника "Наполі" Станіслава Лоботку.

Обидва гравці на даний момент не мають великого досвіду виступу у своїх клубах і не проти змінити обстановку.

Свій перший офіційний матч "Дженоа" проведе у неділю проти "Роми", яку очолює Жозе Моуріньйо. Початок зустрічі – о 21.45.

Як раніше повідомляв "Телеграф", російського футболіста з кримінальним минулим пропонували до "Дженоа", але тренерський штаб відповів відмовою. 14 листопада Шевченко вже провів перший матч у новій команді, зігравши проти своїх дублерів. На думку відомого українського тренера Йожефа Сабо, зараз є троє українців, яких Шевченко хоче бачити у складі своєї команди.