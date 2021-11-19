Рус

Джерело назвало два найімовірніші варіанти для посилення "Дженоа" Шевченка

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
118
Йдеться про гравців, які давно грають в Італії Новина оновлена 19 листопада 2021, 11:53
Йдеться про гравців, які давно грають в Італії

Українців у списку наразі немає.

"Дженоа", який очолює український фахівець Андрій Шевченко, у зимове трансферне вікно має намір посилити склад.

Як повідомляє журналіст Юрій Шевченко у своєму телеграм-каналі "Гранде Шева ", головними претендентами на посилення є два півзахисники з досвідом виступу в Серії А. Йдеться про футболіста "Фіорентини" Альфред Данкан і півзахисника "Наполі" Станіслава Лоботку.

Обидва гравці на даний момент не мають великого досвіду виступу у своїх клубах і не проти змінити обстановку.

Свій перший офіційний матч "Дженоа" проведе у неділю проти "Роми", яку очолює Жозе Моуріньйо. Початок зустрічі – о 21.45.

Як раніше повідомляв "Телеграф", російського футболіста з кримінальним минулим пропонували до "Дженоа", але тренерський штаб відповів відмовою. 14 листопада Шевченко вже провів перший матч у новій команді, зігравши проти своїх дублерів. На думку відомого українського тренера Йожефа Сабо, зараз є троє українців, яких Шевченко хоче бачити у складі своєї команди.

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А
У всьому світі великі розпродажі стартували 11 листопада
Гроші
Чи потрібна вам ця річ? Як закупитись у "чорну п’ятницю" і не пошкодувати про це
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У всьому світі великі розпродажі стартували 11 листопада
Чи потрібна вам ця річ? Як закупитись у "чорну п’ятницю" і не пошкодувати про це
Дата публікації
Категорія
В аварії загинув водій іншої машини
Хто насправді був за кермом авто-вбивці у Харкові: експерти поставили крапку у ДТП за участю "мажора"
Дата публікації
Категорія
Ситуація з коронавірусом в Україні
Чи спаде хвиля коронавірусу до Нового року? Думка лікаря
Дата публікації
Категорія
У крові Антона Полякова знайшли наркотичні речовини
"Склали весь пазл": МВС завдяки телефону Полякова розкрило таємницю його смерті (відео)
Дата публікації
Категорія
Поліція працює на місці замаху на Іраклі
Кримінальний шлейф стрілянини у Києві: до чого тут Зеленський, Саакашвілі та колишній гравець “Динамо”