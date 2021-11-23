Укр

Шансы "Динамо" в матче с "Баварией" серьезно выросли: что произошло

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Джошуа Киммих Новость обновлена 23 ноября 2021, 08:36
Джошуа Киммих

У "Баварии" очень большие проблемы перед визитом в Киев.

"Бавария" в клубных соцсетях опубликовала заявку на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

В список не вошли пять футболистов, которые отказались прививаться от коронавируса. Это Джошуа Киммих, Эрик-Максим Шупо-Мотинг, Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Микаэль Кюизанс. Кроме того, Никлас Зюле и Йосип Станишич на данный момент пребывают на самоизоляции.

Полностью список игроков, отправившихся в Киев, выглядит так:

Вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль

Защитники: Ричардс, Павар, Дэвис, Сарр, Эрнандес, Ньянзу

Полузащитники: Горетцка, Забитцер, Рока, Толиссо, Тилльман

Нападающие: Левандовски, Сане, Коман, Мюллер.

Матч "Динамо" — "Бавария" пройдет в Киеве во вторник, 23 ноября. Начало — в 19.45.

Как ранее сообщал "Телеграф", накануне игры против "Баварии" главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пожаловался на судейство.

"Телеграф" в одном материале собрал все возможные расклады, которые выгодны и не очень киевскому "Динамо", накануне игры против немецкого клуба во вторник.

Теги:
#ФК Бавария #Лига Чемпионов #ФК Динамо (Киев)
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