Шанси "Динамо" у матчі з "Баварією" серйозно зросли: що сталося
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"Баварія" має дуже великі проблеми перед візитом до Києва.
"Баварія" у клубних соцмережах опублікувала заявку на матч 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".
До списку не увійшли п’ять футболістів, які відмовилися щепитися від коронавірусу. Це Джошуа Кімміх, Ерік-Максим Шупо-Мотінг, Джамал Мусіала, Серж Гнабрі та Мікаель Кюїзанс. Крім того, Ніклас Зюле та Йосип Станішич на даний момент перебувають на самоізоляції.
Повністю список гравців, які вирушили до Києва, виглядає так:
Воротарі: Нойєр, Ульрайх, Фрюхтль
Захисники: Річардс, Павар, Девіс, Сарр, Ернандес, Ньянзу
Півзахисники: Горетцка, Забітцер, Рока, Толіссо, Тілльман
Нападники: Левандовскі, Сані, Коман, Мюллер.
Матч "Динамо" — "Баварія" пройде у Києві у вівторок, 23 листопада. Початок – о 19.45.
Як раніше повідомляв "Телеграф", напередодні гри проти "Баварії" головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поскаржився на суддівство.
"Телеграф" в одному матеріалі зібрав усі можливі розклади, які вигідні і не дуже київському "Динамо", напередодні гри проти німецького клубу у вівторок.
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