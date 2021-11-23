Шанси "Динамо" у матчі з "Баварією" серйозно зросли: що сталося

"Баварія" має дуже великі проблеми перед візитом до Києва.

"Баварія" у клубних соцмережах опублікувала заявку на матч 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

До списку не увійшли п’ять футболістів, які відмовилися щепитися від коронавірусу. Це Джошуа Кімміх, Ерік-Максим Шупо-Мотінг, Джамал Мусіала, Серж Гнабрі та Мікаель Кюїзанс. Крім того, Ніклас Зюле та Йосип Станішич на даний момент перебувають на самоізоляції.

Повністю список гравців, які вирушили до Києва, виглядає так:

Воротарі: Нойєр, Ульрайх, Фрюхтль

Захисники: Річардс, Павар, Девіс, Сарр, Ернандес, Ньянзу

Півзахисники: Горетцка, Забітцер, Рока, Толіссо, Тілльман

Нападники: Левандовскі, Сані, Коман, Мюллер.

Матч "Динамо" — "Баварія" пройде у Києві у вівторок, 23 листопада. Початок – о 19.45.

Як раніше повідомляв "Телеграф", напередодні гри проти "Баварії" головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поскаржився на суддівство.

"Телеграф" в одному матеріалі зібрав усі можливі розклади, які вигідні і не дуже київському "Динамо", напередодні гри проти німецького клубу у вівторок.