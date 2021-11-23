Моуринью сделал подарок "обидчику" Шевченко (видео)

“Особенный" сдержал слово.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью, который после победы над "Дженоа" Андрея Шевченко (0:2) в 13-м туре чемпионата Италии сезона 2021/22 пообещал купить кроссовки за 800 евро герою поединка Феликсу Афена-Гьяну, сдержал слово.

Соответствующее видео появилось на страничке футболиста в Instagram.

На кадрах видно, как 18-летний ганский нападающий примеряет обновку, а затем благодарит португальского наставника.

Напомним, в матче против "Дженоа" Феликс появился на поле только во втором тайме при счете 0:0. В считанные минуты молодой нападающий оформил дубль, а второй гол форварда стал украшением всего тура в Серии А.

Отметим, матч против "Ромы" стал первым для Андрея Шевченко на посту главного тренера клуба. Добавим, что перед этой встречей "Шева" рассказал о своих взаимоотношениях с Моуринью, отметив, что никакого конфликта с "Особенным" у него нет. Добавим, что именно при португальце Андрей не сумел заиграть в "Челси".

Ранее "Телеграф" сообщал, кем планирует усилиться "Шева" в "Дженоа", которая на данный момент находится в зоне вылета. Команда украинца испытывает серьезные проблемы из-за переполненного лазарета.