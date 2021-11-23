Моурінью зробив подарунок "кривднику" Шевченка (відео)

"Особливий" дотримав слова.

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью, який після перемоги над "Дженоа" Андрія Шевченка (0:2) у 13-му турі чемпіонату Італії сезону 2021/22 пообіцяв купити кросівки за 800 євро герою поєдинку Феліксу Афена-Гьяну, дотримав слова.

Відповідне відео з’явилося на сторінці футболіста в Instagram.

На кадрах видно, як 18-річний ганський нападник приміряє обновку, а потім дякує португальському наставнику.

Нагадаємо, у матчі проти "Дженоа" Фелікс з’явився на полі лише у другому таймі за рахунку 0:0. За лічені хвилини молодий нападник оформив дубль, а другий гол форварда став окрасою всього туру у Серії А.

Зазначимо, матч проти "Роми" став першим для Андрія Шевченка на посаді головного тренера клубу. Додамо, що перед цією зустріччю "Шева" розповів про свої взаємини з Моурінью, зазначивши, що жодного конфлікту з "Особливим" у нього немає. Додамо, що саме за португальця Андрій не зумів заграти в "Челсі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, ким планує посилитися "Шева" в "Дженоа", яка зараз перебуває в зоні вильоту. Команда українця має серйозні проблеми через переповнений лазарет.