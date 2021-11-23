Укр

Домашний газон сыграл против "Динамо" в матче с "Баварией" (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
Нойеру не так часто приходится играть по такой погоде Новость обновлена 23 ноября 2021, 20:59
Нойеру не так часто приходится играть по такой погоде

Удача была на стороне немецкой команды.

Курьезный эпизод случился по ходу матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором киевское "Динамо" принимает "Баварию".

"Динамо" — "Бавария": прямая трансляция матча

На 30-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу немецкой команды Виктор Цыганков здорово прорывался к воротам, однако Леон Горецка в подкате сумел выбить мяч в сторону своих ворот. Казалось, вратарь "Баварии" Мануэль Нойер спокойно выбьет его подальше от ворот, однако отскок от снежного газона ему помешал. Вратарь промахнулся по мячу, и тот полетел в сторону ворот, угодил в штангу и вернулся в поле.

До этого Роберт Левандовски на 14-й минуте принял мяч у чужих ворот метрах в десяти от ворот и в падении ударом через себя отправил его в правый нижний угол.

А уже на 42-й минуте счет стал 2:0 в пользу немцев. Томас Мюллер красиво пропустил мяч между ног после подачи слева, а на дальней штанги никто не держал Кингсли Комана, который мощно пробил в дальнюю девятку.

Напомним, матч первого круга "Бавария" — "Динамо" завершился разгромной победой немецкого клуба со счетом 5:0.

Матч "Динамо" — "Бавария" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

Теги:
#ФК Бавария #Лига Чемпионов #ФК Динамо (Киев)
Снег в Киеве
Киев
Первый снег добрался до Киева: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Снег в Киеве
Первый снег добрался до Киева: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Сколько стоит у мошенников пленный боец?
"Ваш сын в плену – вернем за выкуп" – как мошенники пытаются заработать на чувствах близких
Дата публикации
Категория
Аллин Власенко был наставником для многих известных дирижеров
Умер дирижер Национальной оперы Украины
Дата публикации
Категория
Карантин в Украине
На финише "красной" зоны: где в Украине ослабят карантин и введут ограничения
Дата публикации
Категория
Украина может получить от Штатов минометы, ракеты и вертолеты
В Украину на фоне угрозы вторжения РФ собрались военные советники США: что известно