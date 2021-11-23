Домашній газон зіграв проти "Динамо" у матчі з "Баварією" (відео)

Успіх був на боці німецької команди.

Курйозний епізод стався під час матчу 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів, у якому київське "Динамо" приймає "Баварію".

"Динамо" — "Баварія": пряма трансляція матчу

На 30-й хвилині зустрічі при рахунку 1:0 на користь німецької команди Віктор Циганков чудово проривався до воріт, проте Леон Горецька у підкаті зумів вибити м’яч у бік своїх воріт. Здавалося, воротар "Баварії" Мануель Нойєр спокійно виб’є його подалі від воріт, проте відскок від снігового газону йому завадив. Воротар промахнувся по м’ячу, і той полетів у бік воріт, потрапив у штангу і повернувся на поле.

До цього Роберт Левандовскі на 14-й хвилині прийняв м’яч біля чужих воріт метрів за десять від воріт і в падінні ударом через себе відправив його у правий нижній кут.

А вже на 42-й хвилині рахунок став 2:0 на користь німців. Томас Мюллер красиво пропустив м’яч між ніг після подачі зліва, а на дальній штангі ніхто не тримав Кінгслі Комана, який потужно пробив у дальню дев’ятку.

Нагадаємо, матч першого кола "Баварія" — "Динамо" завершився розгромною перемогою німецького клубу з рахунком 5:0.

Матч "Динамо" — "Баварія" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні.