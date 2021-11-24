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"Бавария еле ноги унесла": экс-тренер сборной Украины рассказал, чего не хватило "Динамо"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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"Динамо" - "Бавария" Новость обновлена 24 ноября 2021, 12:01
"Динамо" - "Бавария"

Именитый тренер считает, что "Баварии" повезло.

Бывший главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Сергей Ковалец подвел итоги матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 "Динамо" — "Бавария" (1:2).

Своими мыслями по поводу этой игры специалист поделился с изданием zbirna.com.

Ковалец отметил, что главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман потерял контроль над ситуацией в клубе, что едва не стоило его команде очков в Киеве. Сергей считает, что "динамовцам" не хватило футбольной наглости для успеха в этой игре и футбольного мастерства в завершающих стадиях атак. Кроме того, тренер подчеркнул, что если у "Динамо" роль нападающего исполняет Денис Гармаш, то у "Бело-синих" серьезные проблемы.

"Мне кажется, что Нагельсман не управляет командой. Несколькими днями ранее мюнхенцы проиграли в чемпионате "Аугсбургу", сейчас еле унесли ноги… Было чересчур большое уважение к именитому оппоненту. "Динамовцам" не хватало футбольной наглости. Хотя, если брать по моментам, по подходам в опасную зону, "Динамо" превзошло "Баварию". Однако, если Гармаш основной нападающий, то клубу есть над чем работать", — заявил Ковалец.

Отметим, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу нашел виновного в поражении от "Баварии", а Гармаш прокомментировал свой гол.

С результатами и видеообзорами остальных матчей ЛЧ за 23 ноября можно ознакомиться у нас на сайте.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Бавария #Лига Чемпионов #Сергей Ковалец
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