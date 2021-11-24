"Баварія ледь ноги забрала": екс-тренер збірної України розповів, чого не вистачило "Динамо"

Іменитий тренер вважає, що "Баварії" пощастило.

Колишній головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Сергій Ковалець підбив підсумки матчу 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 "Динамо" — "Баварія" (1:2).

Своїми думками щодо цієї гри фахівець поділився з виданням zbirna.com.

Ковалець зазначив, що головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсман втратив контроль над ситуацією у клубі, що ледь не коштувало його команді очок у Києві. Сергій вважає, що "динамівцям" не вистачило футбольного нахабства для успіху в цій грі та майстерності у завершальних стадіях атак. Крім того, тренер наголосив, що якщо у "Динамо" роль нападника виконує Денис Гармаш, то у "Біло-синіх" серйозні проблеми.

"Мені здається, що Нагельсман не керує командою. Декількома днями раніше мюнхенці програли в чемпіонаті "Аугсбургу", зараз ледве забрали ноги... Була надто велика повага до іменитого опонента. "Динамівцям" не вистачало футбольного нахабства. Хоча, якщо брати по моментах, по підходах у небезпечну зону, "Динамо" перевершило "Баварію". Однак, якщо Гармаш основний нападник, то клубу є над чим працювати", — заявив Ковалець.

Зазначимо, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу знайшов винного у поразці від "Баварії", а Гармаш прокоментував свій гол.

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