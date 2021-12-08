Укр

Букмекеры не верят в "Зарю" в домашнем матче с "Буде-Глимтом"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Виктор Скрипник провел тренировку команды Новость обновлена 08 декабря 2021, 19:27
Виктор Скрипник провел тренировку команды

Специалисты сомневаются в успехе луганского клуба.

Луганская "Заря", которая минимально одолела "Ингулец" (1:0) в последнем матче чемпионата Украины, является аутсайдером в противостоянии с норвежским "Буде-Глимтом". 

К такому выводу пришли аналитики "Пари-Матч".

По мнению специалистов, шансы на победу гостей намного выше и оцениваются коэффициентом 1,85. В то же время победа и ничья менее вероятны — 3,80 и 4,00. Букмекеры считают, что самым вероятным исходом встречи является результат 1:1 (коэффициент 8,00).

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Заря" — "Буде-Глимт" (данные за 8 декабря):

  • Пари-Матч: (победа "Зари" 3,80 — ничья 4,00 — победа "Буде-Глимта" 1,85)

Добавим, что "Заря" после поражение от "Ромы" в Риме (4:0) потеряла шансы на выход из группы, а вот "Буде-Глимт" борется с римлянами за 1-е место в квартете, которое дает прямую путевку в 1/8 финала ЛК. Команда, которая займет второе место, отправится в стыковой раунд.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе С Лиги конференций
Турнирное положение команд в группе С Лиги конференций

Отметим, игра "Заря" — "Буде-Глимт" состоится 9 декабря в Запорожье, начало — в 19:45 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот матч по ТВ.

Напомним, в первом круге "Заря" без шансов уступила "Буде-Глимту" (3:1).

Теги:
#Футбол #ФК Заря #Лига конференций
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