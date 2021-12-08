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Букмекери не вірять у "Зорю" у домашньому матчі з "Буде-Глімтом"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Віктор Скрипник провів тренування команди Новина оновлена 08 грудня 2021, 19:27
Віктор Скрипник провів тренування команди

Фахівці сумніваються в успіху луганського клубу.

Луганська "Зоря", яка мінімально здолала "Інгулець" (1:0) в останньому матчі чемпіонату України, є аутсайдером у протистоянні з норвезьким "Буде-Глімтом".

Такого висновку дійшли аналітики "Парі-Матч".

На думку фахівців, шанси на перемогу гостей набагато вищі та оцінюються коефіцієнтом 1,85. Водночас перемога та нічия менш ймовірні — 3,80 та 4,00. Букмекери вважають, що найімовірнішим результатом зустрічі являється результат 1:1 (коефіцієнт 8,00).

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Зоря" — "Буде-Глімт" (дані за 8 грудня):

  • Парі-Матч: (перемога "Зорі" 3,80 — нічия 4,00 — перемога "Буде-Глімта" 1,85)

Додамо, що "Зоря" після поразки від "Роми" в Римі (4:0) втратила шанси на вихід з групи, а ось "Буде-Глімт" бореться з римлянами за 1-е місце у квартеті, яке дає пряму путівку до 1/8 фіналу ЛК. Команда, яка займе друге місце, вирушить у стиковий раунд.

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд у групі С Ліги конференцій
Турнірне становище команд у групі С Ліги конференцій

Зазначимо, гра "Зоря" — "Буде-Глімт" відбудеться 9 грудня у Запоріжжі, початок — о 19:45 за київським часом. Раніше "Телеграф" повідомляв, де переглянути цей матч по ТБ.

Нагадаємо, у першому колі "Зоря" без шансів поступилася "Буде-Глімту" (3:1).

Теги:
#Футбол #ФК Зоря #Ліга конференцій
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