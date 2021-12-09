Укр

Украинки выиграли "серебро" на домашнем чемпионате мира

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Анна Арнаутова и Ксения Байло Новость обновлена 09 декабря 2021, 19:02
Анна Арнаутова и Ксения Байло

Спортсменки показали второй результат.

Украинки Анна Арнаутова и Ксения Байло завоевали серебряную медаль в синхронных прыжках с трамплина в заключительный соревновательный день на чемпионате мира среди юниоров по прыжкам в воду в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду в Facebook.

17-летняя Арнаутова и 16-летняя Байло показали второй результат в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. В финале соревнований украинки проиграли борьбу за "золото" россиянкам Елизавете Кузиной и Ульяне Клюевов. Итальянский дуэт Элиза Пиццини/Ребека Курти выиграл "бронзу".

Украинки Анна Арнаутова и Ксения Байло выиграли серебряную медаль в синхронных прыжках с трамплина на чемпионате мира в Киеве
Украинки Анна Арнаутова и Ксения Байло выиграли серебряную медаль в синхронных прыжках с трамплина на чемпионате мира в Киеве

Видео решающего прыжка украинского дуэта:

Президент Федерации Украины по прыжкам в воду Игорь Лысов поздравил девушек и тренерский штаб с ярким завершением успешного чемпионата.

Отметим, на домашнем чемпионате мира, который проходит в киевском спортивном центре "Лико", Байло стала двукратной чемпионкой. Ранее спортсменка выиграла соревнования в прыжках с 10-метровой вышки, а также с 3-метрового трамплина в возрастной группе "В"

Напомним, "золото" на ЧМ в Киеве среди юниоров завоевали Алексей Середа и Данило Аванесов в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, Середа в прыжках с 10-метровой вышки и Даниил Коновалов в прыжках с 3-метрового трамплина.

Теги:
#Прыжки в воду
Александр Тупицкий
Политика
Не только Портнов: США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Тупицкий
Не только Портнов: США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины
Дата публикации
Категория
Разговор Байдена и Путина
Украина может стать "разменной монетой": эксперт указал на последствия разговора Путина и Байдена
Дата публикации
Категория
Газу в 2022 году чиновники прогнозируют рост тарифа на 13-20%
Коммуналка может подорожать на 20% уже в будущем году: что говорят чиновники
Дата публикации
Категория
Алена Шпилева потеряла в аварии парня и подругу
"Полицейский не стоял на ногах": девушка погибшего в ДТП с копом под Киевом
Дата публикации
Категория
В Житомире коммунальщики всю ночь расчищали улицы
Транспортный коллапс и массовые травмы пешеходов: погода в Украине готовит неприятный сюрприз (фото, видео)