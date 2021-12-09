Украинки выиграли "серебро" на домашнем чемпионате мира

Спортсменки показали второй результат.

Украинки Анна Арнаутова и Ксения Байло завоевали серебряную медаль в синхронных прыжках с трамплина в заключительный соревновательный день на чемпионате мира среди юниоров по прыжкам в воду в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду в Facebook.

17-летняя Арнаутова и 16-летняя Байло показали второй результат в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. В финале соревнований украинки проиграли борьбу за "золото" россиянкам Елизавете Кузиной и Ульяне Клюевов. Итальянский дуэт Элиза Пиццини/Ребека Курти выиграл "бронзу".

Украинки Анна Арнаутова и Ксения Байло выиграли серебряную медаль в синхронных прыжках с трамплина на чемпионате мира в Киеве

Видео решающего прыжка украинского дуэта:

Президент Федерации Украины по прыжкам в воду Игорь Лысов поздравил девушек и тренерский штаб с ярким завершением успешного чемпионата.

Отметим, на домашнем чемпионате мира, который проходит в киевском спортивном центре "Лико", Байло стала двукратной чемпионкой. Ранее спортсменка выиграла соревнования в прыжках с 10-метровой вышки, а также с 3-метрового трамплина в возрастной группе "В"

Напомним, "золото" на ЧМ в Киеве среди юниоров завоевали Алексей Середа и Данило Аванесов в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, Середа в прыжках с 10-метровой вышки и Даниил Коновалов в прыжках с 3-метрового трамплина.