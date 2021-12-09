Українки виграли "срібло" на домашньому чемпіонаті світу

Спортсменки показали другий результат.

Українки Анна Арнаутова та Ксенія Байло здобули срібну медаль у синхронних стрибках і трампліну у завершальний змагальний день на чемпіонаті світу серед юніорів зі стрибків у воду у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Федерації України зі стрибків у воду у Facebook.

17-річна Арнаутова та 16-річна Байло показали другий результат у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна. У фіналі змагань українки програли боротьбу за "золото" росіянкам Єлизаветі Кузіній та Уляні Клюєвів. Італійський дует Еліза Піцціні/Ребека Курті виграв "бронзу".

Українки Анна Арнаутова та Ксенія Байло виграли срібну медаль у синхронних стрибках з трампліну на чемпіонаті світу у Києві

Відео вирішального стрибка українського дуету:

Президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов привітав дівчат та тренерський штаб з яскравим завершенням успішного чемпіонату.

Зазначимо, на домашньому чемпіонаті світу, що проходить у київському спортивному центрі "Ліко", Байло стала дворазовою чемпіонкою. Раніше спортсменка виграла змагання у стрибках з 10-метрової вишки, а також з 3-метрового трампліна у віковій групі "В"

Нагадаємо, "золото" на ЧС у Києві серед юніорів також завоювали Олексій Середа та Данило Аванесов у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, Середа у стрибках з 10-метрової вишки та Данило Коновалов у стрибках з 3-метрового трампліна.