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Юна українка стала дворазовою чемпіонкою світу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ксенія Байло виграла юнацький чемпіонат світу Новина оновлена 08 грудня 2021, 18:48
Ксенія Байло виграла юнацький чемпіонат світу

16-річна спортсменка виборола друге "золото".

Українка Ксенія Байло після перемоги у змаганнях зі стрибків у воду з 10-метрової вишки на юнацькому чемпіонаті світу додала до своєї колекції нагород ще й "золото" у стрибках з 3-метрового трампліну.

Про це повідомляє пресслужба Федерації України зі стрибків у воду у Facebook.

У фіналі змагань у віковій групі "B" українка стала кращою, випередивши німкеню Йоханну Краусс та Елізу Піцціні з Італії.

Результати змагань:

Ксенія Байло виграла юнацький чемпіонат світу
Ксенія Байло виграла юнацький чемпіонат світу

Відео переможно стрибка Байло:

На честь українки пролунав національний гімн.

Зазначимо, на рахунку збірної України вже 8 медалей, 5 з яких найвищої проби. Раніше "золото" у віковій групі "B" здобули Олексій Середа та Данило Аванесов у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, Середа у стрибках у воду з 10-метрової вишки, а Данило Коновалов піднявся на верхню сходинку п’єдесталу, перемігши у стрибках з 3-метрового трампліну у віковій групі "А". Чемпіонат світу проходить у Києві у спортивному центрі "Ліко". Турнір завершиться 9 грудня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Олег Жох став 9-кратним чемпіоном світу з армрестлінгу.

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