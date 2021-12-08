Юна українка стала дворазовою чемпіонкою світу (відео)
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16-річна спортсменка виборола друге "золото".
Українка Ксенія Байло після перемоги у змаганнях зі стрибків у воду з 10-метрової вишки на юнацькому чемпіонаті світу додала до своєї колекції нагород ще й "золото" у стрибках з 3-метрового трампліну.
Про це повідомляє пресслужба Федерації України зі стрибків у воду у Facebook.
У фіналі змагань у віковій групі "B" українка стала кращою, випередивши німкеню Йоханну Краусс та Елізу Піцціні з Італії.
Результати змагань:
Відео переможно стрибка Байло:
На честь українки пролунав національний гімн.
Зазначимо, на рахунку збірної України вже 8 медалей, 5 з яких найвищої проби. Раніше "золото" у віковій групі "B" здобули Олексій Середа та Данило Аванесов у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, Середа у стрибках у воду з 10-метрової вишки, а Данило Коновалов піднявся на верхню сходинку п’єдесталу, перемігши у стрибках з 3-метрового трампліну у віковій групі "А". Чемпіонат світу проходить у Києві у спортивному центрі "Ліко". Турнір завершиться 9 грудня.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Олег Жох став 9-кратним чемпіоном світу з армрестлінгу.
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