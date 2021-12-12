Странная реакция рефери на удары Ломаченко попала на видео
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Судья рассмешил сеть.
В ночь на 12 декабря (время киевское) в Нью-Йорке (США) состоялся большой вечер профессионального бокса от промотуреской компании Top Rank, в главном событии которого прошел бой Василий Ломаченко — Ричард Комми. Во время поединка в сети заметили странные действия рефери.
Соответствующее видео доступно на страничке USAfarmhand в Twitter.
Внимательные зрители заметили, как во время боя рефери Стив Уиллис сочувствовал Ричарду, который в одном из моментов поединка нахватался ударов от Василия. Судья скривился при виде побоев в исполнении украинского боксера.
Видео конфуза доступно в сети:
Добавим, что дуэль завершилась победой Василия единогласным решением судей. Итоговый счет — 117:110 и дважды 119:108. После этого поединка украинец приблизился к титульному бою с австралийцем Джорджем Камбососом, который недавно одолел Теофимо Лопеса.
Отметим, что рефери Стив Уиллис славится своей эмоциональностью в ринге. В сети можно найти подборки с его лучшими гримасами.
Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере бокса Ломаченко — Комми.
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