Укр

Странная реакция рефери на удары Ломаченко попала на видео

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Ломаченко - Комми Новость обновлена 12 декабря 2021, 08:54
Ломаченко - Комми

Судья рассмешил сеть.

В ночь на 12 декабря (время киевское) в Нью-Йорке (США) состоялся большой вечер профессионального бокса от промотуреской компании Top Rank, в главном событии которого прошел бой Василий Ломаченко — Ричард Комми. Во время поединка в сети заметили странные действия рефери.

Соответствующее видео доступно на страничке USAfarmhand в Twitter.

Ломаченко — Комми: видео боя

Внимательные зрители заметили, как во время боя рефери Стив Уиллис сочувствовал Ричарду, который в одном из моментов поединка нахватался ударов от Василия. Судья скривился при виде побоев в исполнении украинского боксера.

Видео конфуза доступно в сети:

Добавим, что дуэль завершилась победой Василия единогласным решением судей. Итоговый счет — 117:110 и дважды 119:108. После этого поединка украинец приблизился к титульному бою с австралийцем Джорджем Камбососом, который недавно одолел Теофимо Лопеса.

Отметим, что рефери Стив Уиллис славится своей эмоциональностью в ринге. В сети можно найти подборки с его лучшими гримасами. 

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере бокса Ломаченко — Комми.

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#Бокс #Василий Ломаченко #Ричард Комми
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