Дивна реакція рефері на удари Ломаченка потрапила на відео

Суддя розсмішив мережу.

У ніч на 12 грудня (час київський) у Нью-Йорку (США) відбувся великий вечір професійного боксу від промотурської компанії Top Rank, у головній події якого пройшов бій Василь Ломаченко – Річард Коммі. Під час поєдинку у мережі помітили дивні дії рефері.

Відповідне відео доступне на сторінці USAfarmhand у Twitter.

Ломаченко — Коммі: відео бою

Уважні глядачі помітили, як під час бою рефері Стів Вілліс співчував Річарду, котрий в одному з моментів дуелі нахапався ударів від Василя. Суддя скривився, побачивши побої у виконанні українського боксера.

Відео конфузу доступне в мережі:

Додамо, що дуель завершилася перемогою Василя одноголосним рішенням суддів. Підсумковий рахунок — 117:110 і двічі 119:108. Після цього поєдинку українець наблизився до титульного бою з австралійцем Джорджем Камбососом, який нещодавно здолав Теофімо Лопеса.

Зазначимо, що рефері Стів Вілліс славиться своєю емоційністю у ринзі. У мережі можна знайти добірки з його найкращими гримасами.

Раніше "Телеграф" повідомляв про жорсткий нокаут на вечорі боксу Ломаченко — Коммі.