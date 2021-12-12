Дивна реакція рефері на удари Ломаченка потрапила на відео
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Суддя розсмішив мережу.
У ніч на 12 грудня (час київський) у Нью-Йорку (США) відбувся великий вечір професійного боксу від промотурської компанії Top Rank, у головній події якого пройшов бій Василь Ломаченко – Річард Коммі. Під час поєдинку у мережі помітили дивні дії рефері.
Відповідне відео доступне на сторінці USAfarmhand у Twitter.
Уважні глядачі помітили, як під час бою рефері Стів Вілліс співчував Річарду, котрий в одному з моментів дуелі нахапався ударів від Василя. Суддя скривився, побачивши побої у виконанні українського боксера.
Відео конфузу доступне в мережі:
Додамо, що дуель завершилася перемогою Василя одноголосним рішенням суддів. Підсумковий рахунок — 117:110 і двічі 119:108. Після цього поєдинку українець наблизився до титульного бою з австралійцем Джорджем Камбососом, який нещодавно здолав Теофімо Лопеса.
Зазначимо, що рефері Стів Вілліс славиться своєю емоційністю у ринзі. У мережі можна знайти добірки з його найкращими гримасами.
Раніше "Телеграф" повідомляв про жорсткий нокаут на вечорі боксу Ломаченко — Коммі.
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