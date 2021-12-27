Юный украинец выиграл бильярдный турнир, победив двукратного чемпиона мира из России (видео)
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Сенсацией завершился турнир по пирамиде в Киеве.
Украинский бильярдист Михаил Ларков, которому всего 12 лет, одержал победу на втором этапе Кубка Украинской бильярдной ассоциации (УБА). Соревнования проходили в Киеве и на них был приглашен двукратный чемпион мира россиянин Иосиф Абрамов.
Об этом сообщает korall.news.
В 1/8 финала турнира по пирамиде "Buffalo" 12-летний Ларков поразил своей техникой 20-летнего чемпиона, добыв убедительную победу со счетом 8:5. Затем Михаил довел свою серию побед до семи и сенсационно выиграл турнир. В финале соревнований юный бильярдист из Шепетовки победил 19-летнего Илью Непейпиво из Полтавы со счетом 10:7.
Эта победа стала самой крупной для Ларкова в карьере.
Михаил Ларков – Иосиф Абрамов:
Михаил Ларков — Илья Непейпиво:
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские топ-теннисистки заявились на парный турнир Открытого чемпионата Австралии-2022 в дуэте с россиянками. Кроме того, украинского боксера Василия Ломаченко, который без национального флага праздновал победу над Ричардом Комми, поддержали в России. К слову, Loma угодил в новый скандал, отправив свои олимпийские медали в РФ.
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