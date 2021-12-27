Юный украинец выиграл бильярдный турнир, победив двукратного чемпиона мира из России (видео)

Сенсацией завершился турнир по пирамиде в Киеве.

Украинский бильярдист Михаил Ларков, которому всего 12 лет, одержал победу на втором этапе Кубка Украинской бильярдной ассоциации (УБА). Соревнования проходили в Киеве и на них был приглашен двукратный чемпион мира россиянин Иосиф Абрамов.

Об этом сообщает korall.news.

В 1/8 финала турнира по пирамиде "Buffalo" 12-летний Ларков поразил своей техникой 20-летнего чемпиона, добыв убедительную победу со счетом 8:5. Затем Михаил довел свою серию побед до семи и сенсационно выиграл турнир. В финале соревнований юный бильярдист из Шепетовки победил 19-летнего Илью Непейпиво из Полтавы со счетом 10:7.

Эта победа стала самой крупной для Ларкова в карьере.

Михаил Ларков – Иосиф Абрамов:

Михаил Ларков — Илья Непейпиво:

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