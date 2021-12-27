Юний українець виграв більярдний турнір, перемігши дворазового чемпіона світу з Росії (відео)

Сенсацією завершився турнір по піраміді у Києві.

Український більярдист Михайло Ларков, якому лише 12 років, здобув перемогу на другому етапі Кубка Української більярдної асоціації (УБА). Змагання проходили у Києві та на них був запрошений дворазовий чемпіон світу росіянин Іосіф Абрамов.

Про це повідомляє korall.news.

У 1/8 фіналу турніру з піраміди "Buffalo" 12-річний Ларков вразив своєю технікою 20-річного чемпіона, здобувши переконливу перемогу з рахунком 8:5. Потім Михайло довів свою серію перемог до семи та сенсаційно виграв турнір. У фіналі змагань юний більярдист із Шепетівки переміг 19-річного Іллю Непийпиво з Полтави з рахунком 10:7.

Ця перемога стала найбільшою для Ларкова у кар’єрі.

Михайло Ларков — Іосіф Абрамов:

Михайло Ларков — Ілля Непийпиво:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські топ-тенісистки заявилися на парний турнір Відкритого чемпіонату Австралії-2022 у дуеті з росіянками. Крім того, українського боксера Василя Ломаченка, який без національного прапора святкував перемогу над Річардом Коммі, підтримали у Росії. До речі, Loma потрапив у новий скандал, відправивши свої олімпійські медалі до РФ.