Укр

Бывший тренер сборной Украины отказался работать в "Шахтере"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Андреа Малдера Новость обновлена 28 декабря 2021, 08:20
Андреа Малдера

Де Дзерби хотел видеть соотечественника в своем штабе.

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андреа Малдера отказался войти в тренерский штаб Роберто Де Дзерби в "Шахтере".

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, еще накануне чемпионата Европы-2020 Малдера получил предложение от Де Дзерби, но вынужден был ответить отказом. После турнира стало известно, что Андрей Шевченко и весь итальянский штаб покинули национальную команду.

Малдера и по сей день продолжает общение с соотечественником, а также директором по футболу Дарио Срной. Ранее Малдера также отказался входить в тренерский штаб Шевченко в "Дженоа".

Как ранее сообщал "Телеграф", у "Динамо" может появиться еще один фар-клуб в УПЛ, речь идет об "Вересе" из Ровно. В нынешнем сезоне киевляне уже отдали в одесский "Черноморец" сразу 15 своих футболистов, что вызвало негодование у общественности и фанатов "моряков". По данным СМИ, если клуб зимой сменит владельца, то киевский десант игроков отправится обратно в "Динамо".

Как ранее сообщал "Телеграф", Вячеслав Шевчук из своего кармана оплатил игрокам "Вереса" премиальные за победу в Харькове.

Теги:
#ФК Шахтер #УПЛ #Роберто Де Дзерби
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