Колишній тренер збірної України відмовився працювати у "Шахтарі"

Де Дзербі хотів бачити співвітчизника у своєму штабі.

Колишній тренер збірної України з футболу Андреа Малдера відмовився увійти до тренерського штабу Роберто Де Дзербі у "Шахтарі".

Як повідомив журналіст Ігор Циганик, ще напередодні чемпіонату Європи-2020 Малдера отримав пропозицію від Де Дзербі, але змушений був відповісти відмовою. Після турніру стало відомо, що Андрій Шевченко та весь італійський штаб покинули національну команду.

Малдера і досі продовжує спілкування із співвітчизником, а також з директором з футболу Даріо Срною. Раніше Малдера також відмовився входити до тренерського штабу Шевченка в "Дженоа".

Як раніше повідомляв "Телеграф", у "Динамо" може з’явитися ще один фар-клуб в УПЛ, йдеться про "Верес" з Рівного. Цього сезону кияни вже віддали в одеський "Чорноморець" одразу 15 своїх футболістів, що викликало обурення у громадськості та фанатів "моряків". За даними ЗМІ, якщо клуб взимку змінить власника, то київський десант гравців вирушить у "Динамо".

Як раніше повідомляв "Телеграф", В’ячеслав Шевчук зі своєї кишені сплатив гравцям "Вереса" преміальні за перемогу у Харкові.