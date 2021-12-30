"Немного п***ел на Усика и Ломаченко": Редкач похвастался новым авто

Украинский боксер получил в подарок машину.

Известный украинский боксер Иван El Terrible Редкач, который недавно назвал жителей родной страны нищими в душе, приобрел новый автомобиль.

Об этом рассказал сам спортсмен на своей страничке в Instagram.

Редкач заявил, что Дед Мороз презентовал ему на новый год Mercedes Benz S63 за то, что он хорошо себя вел и стал меньше критиковать украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика. Также Иван отметил, что хейт к боксерам будет в любом случае, ведь у них есть соцсети. Кроме того, El Terrible поздравил всех с наступающим Новым годом.

"Дед Мороз подарил S63. Сам в шоке. Я хорошо вел себя целый год, был послушным, немного п***ел на Усика и Лому". Извините, пацаны, больше не буду… Но если вы завели соцсети, будьте готовы к критике и хейту. "Всех обнял и отошел. С наступающим Новым годом", – написал Редкач в Instagram, прикрепив фото с белым Mercedes Benz S63.

Иван Редкач похвастался новой машиной

Добавим, что в этом году Редкач действительно практически не скандалил с Ломаченко и лишь критиковал окружение Усика. Ранее Иван высмеивал Василия за религиозные посты в соцсетях, а также у них с "Ломой" произошел конфликт в американской церкви. Также Редкач поставил против Ломаченко в бою украинца с Теофимо Лопесом (победа американца единогласным решением судей, — прим. ред.)

Сам Редкач в своем последнем поединке против Реджиса Прогрейса оказался в нокауте, при чем многие заподозрили Ивана в симуляции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ломаченко избил Комми в 12-раундовом поединке и оскандалился на праздновании. Позже Василия поддержали в России.