"Трохи п***ів на Усика і Ломаченка": Редкач похвалився новим авто

Український боксер отримав у подарунок машину.

Відомий український боксер Іван El Terrible Редкач, який нещодавно назвав жителів рідної країни жебраками в душі, придбав новий автомобіль.

Про це розповів сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

Редкач заявив, що Дід Мороз презентував йому на новий рік Mercedes Benz S63 за те, що він добре поводився і став менше критикувати українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика. Також Іван зазначив, що хейт до боксерів буде у будь-якому разі, адже вони мають соцмережі. Крім того, El Terrible привітав усіх з Новим роком.

"Дід Мороз подарував S63. Сам у шоку. Я добре поводився цілий рік, був слухняним, трохи п***ів на Усика і Лому". Вибачте, пацани, більше не буду … Але якщо ви завели соцмережі, будьте готові до критики та хейту. "Всіх обійняв і відійшов. З прийдешнім Новим роком", — написав Редкач в Instagram, прикріпивши фото з білим Mercedes Benz S63.

Іван Редкач похвалився новою машиною

Додамо, що цього року Редкач справді практично не скандалив із Ломаченком і лише критикував оточення Усика. Раніше Іван висміював Василя за релігійні пости у соцмережах, а також у них із "Ломою" стався конфлікт в американській церкві. Крім того, Редкач поставив проти Ломаченка у бою українця з Теофімо Лопесом (перемога американця одноголосним рішенням суддів, — прим. ред.).

Сам Редкач у своєму останньому поєдинку проти Реджиса Прогрейса опинився в нокауті, причому багато хто запідозрив Івана в симуляції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ломаченко побив Коммі у 12-раундовому поєдинку та оскандалився на святкуванні. Пізніше Василя підтримали у Росії.