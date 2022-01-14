"Пропустил в слабое место": экс-тренер Кличко рассказал, как "потушили" Усика (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 94
Александр провел неудачный спарринг.
Сергей Городничев, экс-тренер Владимира Кличко рассказал, как однажды грузинский боксер Яго Киладзе нанес сильный урон Александру Усику в спарринге.
Соответствущий комментарий тренер дал во время общения с подписчиками у себя на YouTube-канале.
Городничев рассказал, что Киладзе нашел слабое место Усика — селезенку, а украинец после пропущенного удара остановил спарринг.
"У них спарринг был, Киладзе Усика по селезенке ударил в первом или втором раунде — и все, бой остановили. Потушил хорошо — вот это был боище. А потом десять раундов боксировали. Конечно, красавцы. По селезенке Усик пропустил — вот его слабое место. Правый прямой как дал", — приводит слова Городничева fightnews.
Отметим, Киладзе недавно провел сумасшедший поединок против украинца Виктора Выхриста. Этот бой подарил любителям бокса невероятную развязку с 5 нокдаунами. Кроме того, досталось даже рефери.
Александр Усик осенью победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе по нескольким версиям. В 2022 году украинца ожидает реванш с AJ, а в случае успеха Александр может сразиться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-