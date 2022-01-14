Укр

"Пропустил в слабое место": экс-тренер Кличко рассказал, как "потушили" Усика (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сергей Городничев Новость обновлена 14 января 2022, 10:41
Сергей Городничев

Александр провел неудачный спарринг.

Сергей Городничев, экс-тренер Владимира Кличко рассказал, как однажды грузинский боксер Яго Киладзе нанес сильный урон Александру Усику в спарринге.

Соответствущий комментарий тренер дал во время общения с подписчиками у себя на YouTube-канале.

Городничев рассказал, что Киладзе нашел слабое место Усика — селезенку, а украинец после пропущенного удара остановил спарринг.

"У них спарринг был, Киладзе Усика по селезенке ударил в первом или втором раунде — и все, бой остановили. Потушил хорошо — вот это был боище. А потом десять раундов боксировали. Конечно, красавцы. По селезенке Усик пропустил — вот его слабое место. Правый прямой как дал", — приводит слова Городничева fightnews.

Отметим, Киладзе недавно провел сумасшедший поединок против украинца Виктора Выхриста. Этот бой подарил любителям бокса невероятную развязку с 5 нокдаунами. Кроме того, досталось даже рефери.

Александр Усик осенью победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе по нескольким версиям. В 2022 году украинца ожидает реванш с AJ, а в случае успеха Александр может сразиться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

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#Бокс #Сергей Городничев
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