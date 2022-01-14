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"Пропустив у слабке місце": екс-тренер Кличка розповів, як "згасили" Усика (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Городнічов Новина оновлена 14 січня 2022, 10:41
Сергій Городнічов

Олександр провів невдалий спаринг.

Сергій Городнічов, екстренер Володимира Кличка розповів, як одного разу грузинський боксер Яго Кіладзе завдав сильних побоїв Олександру Усику у спарингу.

Відповідний коментар тренер дав під час спілкування з підписниками у себе на YouTube-каналі.

Городнічов розповів, що Кіладзе знайшов слабке місце Усика — селезінку, а українець після пропущеного удару зупинив спаринг.

"У них спаринг був, Кіладзе Усика по селезінці вдарив у першому або другому раунді — і все, бій зупинили. Погасив добре — ось це був боїще. А потім десять раундів боксували. Звичайно, красені. По селезінці Усік пропустив — ось його слабке місце. Правый прямий як дав", — цитує Городнічова fightnews.

Зазначимо, Кіладзе нещодавно провів божевільний поєдинок проти українця Віктора Вихриста. Цей бій подарував любителям боксу неймовірну розв’язку з 5 нокдаунами. Крім того, дісталося навіть рефері.

Олександр Усик восени переміг Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу у важкій вазі за кількома версіями. У 2022 році на українця чекає реванш з AJ, а у разі успіху Олександр може битися з Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу.

Теги:
#Бокс #Сергій Городничев
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