"Шикарная жена": футболист "Шахтера" не сдержался, увидев фото супруги в купальнике
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Красотка похвасталась горячими снимками.
Жена украинского футболиста "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья Савина, которая недавно отметилась невероятной фотосессией на снегу, опубликовала два снимка, сделанных на отдыхе на Мальдивах.
Яркими фотографиями журналистка и модель похвасталась на своей страничке в Instagram.
Савина опубликовала два жарких снимка, на которых она одета в черный купальник с большим вырезом. Дарья недавно отдыхала с мужем на Мальдивах и решила спросить у своих подписчиков, число которых достигло 288 тысяч, какое фото лучше.
"Я думаю, что эти красивые фотографии заслуживают вашего "сердечка". Какая вам больше нравится? 1/2?" — написала Дарья.
Подписчики разделились во мнении, какой снимок лучше, но все признали, что Савина — красотка. Фото за 20 часов собрало 15 тысяч лайков и сотню комментариев.
Добавим, что под фото Савиной появилось сообщение и от ее мужа.
"Моя шикарная жена", — коротко прокомментировал снимки Бондарь.
Отметим, 22-летний Бондарь провел лишь 8 матчей за "Шахтер" в сезоне 2021/22 и голевыми действиями не отмечался.
Напомним, пара сыграла свадьбу летом 2021 года. Осенью молодожены обвенчались в Киево-Печерской лавре. Ранее Савина и Бондарь отправились в путешествие в Турцию.
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