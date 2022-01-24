Укр

"Шикарная жена": футболист "Шахтера" не сдержался, увидев фото супруги в купальнике

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Дарья Савина и Валерий Бондарь Новость обновлена 24 января 2022, 17:20
Дарья Савина и Валерий Бондарь

Красотка похвасталась горячими снимками.

Жена украинского футболиста "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья Савина, которая недавно отметилась невероятной фотосессией на снегу, опубликовала два снимка, сделанных на отдыхе на Мальдивах.

Яркими фотографиями журналистка и модель похвасталась на своей страничке в Instagram.

Савина опубликовала два жарких снимка, на которых она одета в черный купальник с большим вырезом. Дарья недавно отдыхала с мужем на Мальдивах и решила спросить у своих подписчиков, число которых достигло 288 тысяч, какое фото лучше.

"Я думаю, что эти красивые фотографии заслуживают вашего "сердечка". Какая вам больше нравится? 1/2?" — написала Дарья.

Дарья Савина
Дарья Савина

Подписчики разделились во мнении, какой снимок лучше, но все признали, что Савина — красотка. Фото за 20 часов собрало 15 тысяч лайков и сотню комментариев.

Добавим, что под фото Савиной появилось сообщение и от ее мужа.

"Моя шикарная жена", — коротко прокомментировал снимки Бондарь.

Валерий Бондарь отреагировал на фото Дарьи Савиной
Валерий Бондарь отреагировал на фото Дарьи Савиной

Отметим, 22-летний Бондарь провел лишь 8 матчей за "Шахтер" в сезоне 2021/22 и голевыми действиями не отмечался.

Напомним, пара сыграла свадьбу летом 2021 года. Осенью молодожены обвенчались в Киево-Печерской лавре. Ранее Савина и Бондарь отправились в путешествие в Турцию.

Теги:
#Футбол #Валерий Бондарь #Дарья Савина
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