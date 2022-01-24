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"Шикарна дружина": футболіст "Шахтаря" не стримався, побачивши фото коханої у купальнику

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дар’я Савіна та Валерій Бондар Новина оновлена 24 січня 2022, 17:20
Дар’я Савіна та Валерій Бондар

Красуня похвалилася гарячими знімками.

Дружина українського футболіста "Шахтаря" Валерія Бондаря Дар’я Савіна, яка нещодавно відзначилася неймовірною фотосесією на снігу, опублікувала два знімки, зроблені на відпочинку на Мальдівах.

Яскравими фотографіями журналістка та модель похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

Савіна опублікувала два жаркі знімки, на яких вона одягнена в чорний купальник з великим вирізом. Дар’я нещодавно відпочивала з чоловіком на Мальдівах і вирішила запитати у своїх підписників, кількість яких досягла 288 тисяч, яке фото краще.

"Я думаю, що ці красиві фотографії заслуговують на ваше "сердечко". Яка вам більше подобається? 1/2?" — написала Дар’я.

Думки підписників розділилися, але всі визнали, що Савіна — красуня. Фото за 20 годин зібрало 15 тисяч лайків та сотню коментарів.

Дар’я Савіна
Дар’я Савіна

Додамо, що під фото Савіної з’явилося повідомлення від її чоловіка.

"Моя розкішна дружина", — коротко прокоментував знімки Бондар.

Валерій Бондар відреагував на фото Дар’ї Савіної
Валерій Бондар відреагував на фото Дар’ї Савіної

Зазначимо, 22-річний Бондар провів лише 8 матчів за "Шахтар" у сезоні 2021/22 та голевими діями не відзначався.

Нагадаємо, пара зіграла весілля влітку 2021 року. Восени молодята повінчалися в Києво-Печерській лаврі. Раніше Савіна і Бондар вирушили в подорож до Туреччини.

Теги:
#Футбол #Валерій Бондар #Дар'я Савіна
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