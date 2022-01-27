Вратарю "Динамо" во время матча сломали нос (видео)

Товарищеская игра была довольно жесткой.

В четверг, 27 января, киевское "Динамо" провело контрольный поединок против норвежского "Буде-Глимта" (1:1). Во время игры досталось вратарю "Бело-синих" Руслану Нещерету.

Об этом сообщает telegram-канал Динамо Киев Inside.

Во втором тайме при счете 1:1 Нещерет бесстрашно сыграл на выходе, а вот норвежский форвард Лассе Нордас не убрал ногу и на полном ходу врезал нашему киперу по голове. По предварительной информации, в результате столкновения украинскому вратарю сломали нос. Добавим, что Нещерет был заменен на Георгия Бущана, который выходил в этом поединке в старте.

Видео столкновения Нещерета с Нордасом:

Полное видео матча "Динамо" — "Буде-Глимт":

В текущем сезоне 20-летний Нещерет провел 6 матчей в Юношеской лиге УЕФА, трижды сохраняя свои ворота в неприкосновенности. Кипер пропустил лишь три гола. Добавим, что только юношеская команда "Динамо" из всех украинских клубов сумела пробиться в евровесну. В раунде плей-офф "Бело-синих" ожидает дуэль с "Депортиво" U-19.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" U-19 не доиграло товарищескую игру с турецкими одногодками из-за массовой драки. Кроме того, в контрольном поединке "Металлист" пропустил глупый гол.