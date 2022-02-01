Укр

"Увидимся с тобой на небесах": Шатерникова трогательно попрощалась с Вирчисом

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Алина Шатерникова и Владимир Вирчис Новость обновлена 01 февраля 2022, 09:43
Алина Шатерникова и Владимир Вирчис

Спортсмены дружили и вместе тренировались.

Бывшая чемпионка мира по боксу, вице-президентка лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова эмоционально попрощалась с боксером Владимиром Вирчисом, которого нашли мертвым 28 января.

Соответствующий пост Алина опубликовала на своей страничке в Facebook.

Шатерникова поделилась архивным снимком с Владимиром. Данное фото было опубликовано в сети накануне и было сделано во время профессиональной карьеры боксеров. Алина под фото разместила трогательное обращение к Владимиру. В нем экс-чемпионка мира поделилась несколькими историями дружбы, а также рассказала, каким человеком был Вирчис.

"Увидимся с тобой на небесах. И давай, веди там себя хорошо, словечко о нас замолви, мой добрый, веселый, искренний друг", — написала Шатерникова.

Вирчис так и не стал чемпионом мира по основной версии, однако считался топовым супертяжем. Он владел второстепенным поясом EBU и был в шаге от поединка с Виталием Кличко.

Напомним, в полиции сообщили, что Вирчиса нашли в петле. За день до смерти боксер поссорился из-за долгов с Владиславом Мангером — одним из обвиняемых в деле об убийстве херсонской активистки Катерины Гандзюк.

Ранее дочь Владимира Амина трогательно попрощалась с отцом.

Теги:
#Бокс #Владимир Вирчис #Алина Шатерникова
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