"Побачимося з тобою на небесах": Шатернікова зворушливо попрощалася з Вірчисом

Спортсмени товаришували та разом тренувалися.

Колишня чемпіонка світу з боксу, віцепрезидентка ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова емоційно попрощалася з боксером Володимиром Вірчисом, якого знайшли мертвим 28 січня.

Відповідний пост Аліна опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Шатернікова поділилася архівним знімком із Володимиром. Дане фото було опубліковано у мережі напередодні та було зроблено під час професійної кар’єри боксерів. Аліна під фото розмістила зворушливе звернення до Володимира. У ньому ексчемпіонка світу поділилася декількома історіями дружби, а також розповіла, якою людиною був Вірчис.

"Побачимося з тобою на небесах. І давай, поводься там добре, слівце про нас замов, мій добрий, веселий, щирий друг", — написала Шатернікова.

Вірчис так і не став чемпіоном світу за основною версією, проте вважався топовим суперваговиком. Він володів другорядним поясом EBU і був за крок до поєдинку з Віталієм Кличком.

Нагадаємо, у поліції повідомили, що Вірчиса знайшли у петлі. За день до смерті боксер посварився через борги з Владиславом Мангером — одним з обвинувачених у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Раніше дочка Володимира Аміна зворушливо попрощалася з батьком.