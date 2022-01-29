"Дякую тобі, Татулечко": дочка Вірчиса зворушливо попрощалася з батьком

У сім’ї боксера сталася катастрофа.

Донька українського боксера Володимира Вірчиса Аміна опублікувала емоційний пост після смерті батька, якого знайшли мертвим 28 січня.

На сторінці боксера в Facebook з’явилося зворушливе повідомлення від його дочки.

"В моїй сім'ї сталася велика катастрофа. Не стало мого Тата (я сміливо пишу Тата з великої літери), Вірчис Володимира Володимировича. Я не хочу зараз вдаватися до подробиць. Сьогодні я просто скажу, що я неймовірно горда бути дочкою най-найдобрішої, най-най люблячої Людини в цьому світі. Татусю, любий, я тебе завжди пам'ятатиму щасливою і вседозволяючою Людиною. Завжди пам'ятатиму твої слова: "Крім моєї Аміни і Амосова нікого розумнішого у своєму житті я не знаю". Дякую тобі, Татулечко, за все, що ти мені дав і продовжуєш давати своєю сильною енергетикою. Я тебе дуже люблю", — написала Аміна.

Володимир Вірчис із дочкою Аміною

Додамо, що за інформацією поліції, тіло Вірчиса у петлі виявив випадковий перехожий. За день до смерті боксер сварився через борги з Владиславом Мангером — одним із обвинувачених у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Як з’ясував "Телеграф", фінансове становище Володимира, очевидно, було далеким від блискучого. У Вірчиса залишилася дружина Ірина та донька-студентка Аміна.