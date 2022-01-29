"Спасибо тебе, Папулечка": дочь Вирчиса трогательно попрощалась с отцом

В семье боксера произошла катастрофа.

Дочка украинского боксера Владимира Вирчиса Амина опубликовала эмоциональный пост после смерти отца, которого нашли мертвым 28 января.

На страничке боксера в Facebook появилось трогательное сообщение от его дочери.

"В моей семье произошла большая катастрофа. Не стало моего Папы (я смело пишу Папа с большой буквы), Вирчис Владимира Владимировича. Я не хочу в данный момент вдаваться в подробности. Сегодня я просто скажу, что я невероятно горда быть дочерью самого-самого доброго, самого-самого любящего Человека в этом мире. Папочка, любименький, я тебя всегда буду помнить счастливым и всепозволяющим Человеком. Всегда буду помнить твои слова: "Кроме моей Амины и Амосова никого умнее в своей жизни я не знаю". Спасибо тебе, Папулечка, за все, что ты мне дал и продолжаешь давать своей сильной энергетикой. Я тебя очень люблю", — написала Амина.

Владимир Вирчис с дочерью Аминой

Добавим, что по информации полиции, тело Вирчиса обнаружил в петле случайный прохожий. За день до смерти боксер ссорился из-за долгов с Владиславом Мангером — одним из обвиняемых в деле об убийстве херсонской активистки Катерины Гандзюк.

Как выяснил "Телеграф", финансовое положение Владимира, очевидно, было далеко от блестящего. У Вирчиса осталась жена Ирина и дочь-студентка Амина.