Олимпийские игры в Пекине: расписание соревнований 3-го игрового дня

Состоится 9 финалов.

В понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится 3-й соревновательный день, в рамках которого спортсмены сразятся за 9 комплектов наград, в частности украинские биатлонисты попытаются реабилитироваться за кошмарную смешанную эстафету.

Расписание Олимпиады-2022 доступно на официальном сайте соревнований.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Кроме того, на Играх разыграют первые награды в фигурном катании, где фигуристам предстоит определить лучшего в командном первенстве. По два комплекта наград разыграют горнолыжники и шорт-трекисты, также в программе Игр 7 февраля за медали будут соревноваться сноубордисты, конькобежцы и прыгуны с трамплина. Основные надежды украинцев связаны с индивидуальной гонкой по биатлону, в рамках которой выступят женщины. За день до старта сборная Украины лишилась еще одной биатлонистки.

Расписание соревнований на Олимпийских играх в Пекине 7 февраля

Медальные соревнования:

05:37 — Фигурное катание. Командные соревнования. Женское одиночное катание. Произвольная программа.

06:00 – Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск (перенесенные с 6 февраля соревнования)

06:54 – Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-слоупстайл.

08:30 – Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом.

10:30 – Конькобежный спорт. Женщины, 1 500 м.

11:00 – Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км.

14:46 – Шорт-трек. Женщины. 500 м.

14:51 – Прыжки с трамплина. Смешанные команды.

14:58 – Шорт-трек. Мужчины. 1 000 м.

Выступления украинцев:

03:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 1-й заезд (Анастасия Шепеленко).

06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск (Иван Ковбаснюк).

06:25. Скелетон. Официальная тренировка. 1-й и 2-й раунды (Владислав Гераскевич).

08:30. Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом. 2-й заезд (Анастасия Шепеленко).

08:30. Лыжное двоеборье. Обычный трамплин/10км. 2-я официальная тренировка (Дмитрий Мазурчук).

10:00. Санный спорт. Двойки. 3-й тренировочный заезд (Игорь Стахив/Андрей Лисецкий).

11:00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км (Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко).

11:20. Санный спорт. Двойки. 4-й тренировочный заезд (Игорь Стахив/Андрей Лисецкий).

13:50. Санный спорт. Женщины. 1-я попытка (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая).

15:30. Санный спорт. Женщины. 2-я попытка (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая).

Напомним, по итогам второго игрового дня Норвегия осталась лидером общего медального зачета Олимпиады-2022. Сборная Украины пока без медалей.