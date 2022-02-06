Олімпійські ігри у Пекіні: розклад змагань 3-го ігрового дня
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Відбудеться 9 фіналів.
У понеділок, 7 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться 3-й ігровий день, у рамках якого спортсмени змагатимуться за 9 комплектів нагород, зокрема українські біатлоністи спробують реабілітуватися за кошмарну змішану естафету.
Розклад Олімпіади-2022 доступний на офіційному сайті змагань.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Крім того, на Іграх розіграють перші нагороди у фігурному катанні, де фігуристам належить визначити найкращого у командній першості. По два комплекти нагород розіграють гірськолижники та шорт-трекісти, також у програмі Ігор 7 лютого за медалі змагатимуться сноубордисти, ковзаняри та стрибуни з трампліна. Основні надії українців пов’язані з індивідуальною гонкою з біатлону, в рамках якої виступатимуть жінки. За день до старту збірна України втратила ще одну біатлоністку.
Розклад змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 7 лютого
Медальні змагання:
- 05:37 — Фігурне катання. Командні змагання. Жіноче одиночне катання. Довільна програма.
- 06:00 – Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск (перенесені з 6 лютого змагання)
- 06:54 – Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-Слоупстайл.
- 08:30 – Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом.
- 10:30 — Ковзанярський спорт. Жінки, 1500 м.
- 11:00 – Біатлон. Жінки. Індивідуальні перегони, 15 км.
- 14:46 – Шорт-трек. Жінки. 500 м.
- 14:51 — Стрибки з трампліна. Змішані команди.
- 14:58 – Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м.
Виступи українців:
- 03:30. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 1-й заїзд (Анастасія Шепеленко).
- 06:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск (Іван Ковбаснюк).
- 06:25. Скелетон. Офіційне тренування. 1-й та 2-й раунди (Владислав Гераскевич).
- 08:30. Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом. 2-й заїзд (Анастасія Шепеленко).
- 08:30. Лижне двоборство. Простий трамплін/10км. 2-ге офіційне тренування (Дмитро Мазурчук).
- 10.00. Санний спорт. Двійки. 3-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів/Андрій Лисецький).
- 11.00. Біатлон. Жінки. Індивідуальні перегони, 15 км (Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко).
- 11:20. Санний спорт. Двійки. 4-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів/Андрій Лисецький).
- 13:50. Санний спорт. Жінки. 1-а спроба (Олена Стецьків, Юліанна Туницька).
- 15:30. Санний спорт. Жінки. 2-а спроба (Олена Стецьків, Юліанна Туницька).
Нагадаємо, за підсумками другого ігрового дня Норвегія залишилася лідером загального медального заліку Олімпіади-2022. Збірна України поки що без медалей.
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