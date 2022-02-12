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В России для величия начали считать медали на Олимпиаде по-другому

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Олимпийские игры в Пекине Новость обновлена 12 февраля 2022, 15:55
Олимпийские игры в Пекине

В официальном медальном зачете россияне — восьмые.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова, комментируя результаты спринтерской гонки (биатлон) на Олимпиаде в Пекине, заявила, что Россия занимает лидирующие позиции по количеству наград в разных видах спорта.

Такой своеобразный подход к подсчету наград на Олимпийских играх Журова предложила в интервью изданию "Чемпионат".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

По мнению Светланы, уровень спорта в стране показывает количество завоеванных медалей в разных видах спорта, а не как в Нидерландах, где есть блестящая школа конькобежцев. Журова отметила, что Россия дает возможность своим детям заниматься и добиваться успеха в любом виде спорта.

"Если открыть медальный зачет, то у России завоеваны разные медали уже в восьми видах спорта. По этому показателю мы обходим и норвежцев, и немцев", — заявила Журова.

Добавим, что сборной России на Олимпиаде из-за санкций WADA нет. Команда этой страны вынуждена выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). К слову, после допинг-скандала с фигуристкой Камилой Валиевой уже звучат призывы о полном отстранении РФ от Олимпийских игр.

На официальном сайте Олимпиады-2022 присутствует два типа медальных зачетов — по количеству золотых наград и по общему количеству медалей. Команда ОКР на данный момент занимает 8-е и 3-е места в этих рейтингах соответственно. Сборная Украины — пока без наград.

12 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 8-й соревновательный день. В мужском спринте россияне не попали на подиум.

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