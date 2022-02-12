У Росії для величі почали рахувати медалі на Олімпіаді по-іншому

В офіційному медальному заліку росіяни – восьмі.

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутат Держдуми РФ Світлана Журова, коментуючи результати спринтерських перегонів (біатлон) на Олімпіаді в Пекіні, заявила, що Росія займає лідерство за кількістю нагород у різних видах спорту.

Такий своєрідний підхід до підрахунку нагород на Олімпійських іграх Журова запропонувала в інтерв’ю виданню "Чемпіонат".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

На думку Світлани, рівень спорту в країні показує кількість завойованих медалей у різних видах спорту, а не як у Нідерландах, де є блискуча школа ковзанярів. Журова зазначила, що Росія дає можливість своїм дітям займатися та досягати успіху у будь-якому виді спорту.

"Якщо відкрити медальний залік, то у Росії завойовані різні медалі вже у восьми видах спорту. За цим показником ми обходимо і норвежців, і німців", — заявила Журова.

Додамо, що збірної Росії на Олімпіаді через санкції WADA немає. Команда цієї країни мусить виступати під прапором Олімпійського комітету Росії (ОКР). До речі, після допінг-скандалу з фігуристкою Камілою Валієвою вже звучать заклики про повне усунення РФ від Олімпійських ігор.

На офіційному сайті Олімпіади-2022 присутні два типи медальних заліків — за кількістю золотих нагород та за загальною кількістю медалей. Команда ОКР на цей час займає 8-е та 3-е місця у даних рейтингах відповідно. Збірна України — поки що без нагород.

12 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 8-й змагальний день. У чоловічому спринті росіяни не потрапили на подіум.