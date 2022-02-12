Рус

У Росії для величі почали рахувати медалі на Олімпіаді по-іншому

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
525
Олімпійські ігри у Пекіні Новина оновлена 12 лютого 2022, 15:55
Олімпійські ігри у Пекіні

В офіційному медальному заліку росіяни – восьмі.

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутат Держдуми РФ Світлана Журова, коментуючи результати спринтерських перегонів (біатлон) на Олімпіаді в Пекіні, заявила, що Росія займає лідерство за кількістю нагород у різних видах спорту.

Такий своєрідний підхід до підрахунку нагород на Олімпійських іграх Журова запропонувала в інтерв’ю виданню "Чемпіонат".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

На думку Світлани, рівень спорту в країні показує кількість завойованих медалей у різних видах спорту, а не як у Нідерландах, де є блискуча школа ковзанярів. Журова зазначила, що Росія дає можливість своїм дітям займатися та досягати успіху у будь-якому виді спорту.

"Якщо відкрити медальний залік, то у Росії завойовані різні медалі вже у восьми видах спорту. За цим показником ми обходимо і норвежців, і німців", — заявила Журова.

Додамо, що збірної Росії на Олімпіаді через санкції WADA немає. Команда цієї країни мусить виступати під прапором Олімпійського комітету Росії (ОКР). До речі, після допінг-скандалу з фігуристкою Камілою Валієвою вже звучать заклики про повне усунення РФ від Олімпійських ігор.

На офіційному сайті Олімпіади-2022 присутні два типи медальних заліків — за кількістю золотих нагород та за загальною кількістю медалей. Команда ОКР на цей час займає 8-е та 3-е місця у даних рейтингах відповідно. Збірна України — поки що без нагород.

12 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 8-й змагальний день. У чоловічому спринті росіяни не потрапили на подіум.

Теги:
#Олімпіада 2022
У Києві сотні людей вийшли на Марш єдності.
Київ
"Путін - убивця": у Києві тисячі людей вимагали від Росії забратися з Криму та Донбасу (фоторепортаж)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Києві сотні людей вийшли на Марш єдності.
"Путін - убивця": у Києві тисячі людей вимагали від Росії забратися з Криму та Донбасу (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Солдати РФ
Данілов, вводь санкції! Українців розвеселила паніка західних ЗМІ навколо вторгнення Росії
Дата публікації
Категорія
Колишній ватажок російських бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін
Війна з Росією: екс-главар "ДНР" оцінив, за який час ЗСУ розгромлять бойовиків
Дата публікації
Категорія
Роман Костенко був на передовій військових дій на Донбасі, а тепер входить до комітету Ради з питань нацбезпеки
У РФ знають, яка кількість жертв здатна посадити нас за стіл переговорів, - нардеп Роман Костенко
Дата публікації
Категорія
Лижниця на Олімпіаді у Пекіні
Біатлон та лижна естафета: результати 8-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні