Украинский судья поставил российской паре самые высокие оценки на Олимпиаде

На Играх прошли соревнования танцевальных дуэтов.

На Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования по фигурному катанию в произвольном танце. "Серебро" выиграл дуэт из сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а наивысший свой балл россияне получили от украинского судьи.

Об этом сообщает "Чемпионат".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

По информации источника, от украинского арбитра российская пара, завоевавшая в итоге "серебро", получила 134,80 балла, французский судья посчитал выступление представителей ОКР достойным только четвертого места, а американский — пятого. Все 9 судей на первое место поставили французский дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. "Бронзу" выиграли американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью.

Напомним, первое "золото" на Играх в фигурном катании завоевали представители ОКР в командном первенстве. Спустя некоторое время на Олимпиаде вспыхнул допинговый скандал вокруг россиянки Камилы Валиевой. В ее допинг-пробе обнаружили запрещенный "триметазидин". 14 февраля Спортивный арбитражный суд принял решение о допуске россиянки к личным соревнованиям фигуристок.

14 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 10-й игровой день, в рамках которого уже разыграли два комплекта наград.