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Український суддя поставив російській парі найвищі оцінки на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Вікторія Синіцина та Микита Кацалапов Новина оновлена 14 лютого 2022, 11:00
Вікторія Синіцина та Микита Кацалапов

На Іграх відбулися змагання танцювальних дуетів.

На Олімпійських іграх у Пекіні завершилися змагання з фігурного катання у довільному танці. "Срібло" виграв дует зі збірної Олімпійського комітету Росії Вікторія Синіцина/Никита Кацалапов, а найвищий свій бал росіяни отримали від українського судді.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

За інформацією джерела, від українського арбітра російська пара, яка здобула в результаті "срібло", отримала 134,80 бала, французький суддя вважав виступ представників ОКР гідним лише четвертого місця, а американський — п’ятого. Усі 9 суддів на перше місце поставили французький дует Габріела Пападакіс/Гійом Сізерон. "Бронзу" виграли американці Медісон Хаббелл/Закарі Донох’ю.

Нагадаємо, перше "золото" на Іграх у фігурному катанні вибороли представники ОКР у командній першості. Через деякий час на Олімпіаді спалахнув допінговий скандал навколо росіянки Камілі Валієвої. У її допінг-пробі виявили заборонений "триметазидин". 14 лютого Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення про допуск росіянки до особистих змагань фігуристок.

14 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 10-й ігровий день, у рамках якого вже розіграли два комплекти нагород.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Фігурне катання
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