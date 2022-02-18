Укр

Лыжный марафон и фигурное катание: прямая трансляция 15-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Олимпиада-2022 Новость обновлена 18 февраля 2022, 21:29
Олимпиада-2022

На Играх-2022 разыграют "золото" в керлинге.

В субботу, 19 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится 15-й игровой день, в рамках которого будет разыграно 8 комплектов наград, в частности впервые пройдут "золотые" соревнования по керлингу.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня. Прямые видеотрансляцию большинства соревнований ОИ-2022 доступны на suspilne.

Украинцы завершили свои выступления на играх в Пекине, однако в субботу будет на что посмотреть. "Золото" разыграют фристайлисты, горнолыжники, лыжники, керлингисты, конькобежцы, бобслеистки, а также пройдут решающие соревнования спортивных пар в фигурном катании.

Расписание и результаты соревнований 19 февраля на Олимпийских играх в Пекине

Медальные соревнования:

  • 3:30. Фристайл, ски-хафпайп, мужчины.
  • 6:46. Горнолыжный спорт, командные соревнования.
  • 8:00. Лыжные гонки, масс-старт, 50 км, свободный стиль, мужчины.
  • 8:05. Керлинг, мужчины, финал. Швеция — Великобритания.
  • 10:30. Конькобежный спорт, масс-старт, мужчины.
  • 11:00. Конькобежный спорт, масс-старт, женщины.
  • 13:00. Фигурное катание, спортивные пары, произвольная программа.
  • 15:30. Бобслей, двойки, женщины, 4-я попытка.

Выступления украинцев:

  • Украинцы не участвуют в соревнованиях 19 февраля.

"Телеграф" напоминает, что 18 февраля на Играх в Пекине прогримел второй допинг-скандал с участием украинской спортсменки.

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